POL-KN: (Böttingen, Heuberger Kreuz, K 5904, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstagmorgen im Bereich des Heuberger Kreuzes

Böttingen, Heuberger Kreuz, K 5904, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, im Bereich des Heuberger Kreuzes auf der Kreisstraße 5904 zwischen zwei Autos im Begegnungsverkehr ereignet hat, sucht die Polizei Spaichingen Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 70-jährige Frau mit einem Hyundai i20 von Böttingen kommend auf der K 5904 in Richtung Wehingen. Im Bereich des Kreisverkehrs Heuberger Kreuz kam die Frau auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden VW Polo einer 29-jährigen Autofahrerin. Nach einem kurzen Telefonat beider Personen mit der Polizei fuhr die 70-jährige Frau unter einem Vorwand davon, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Personen, die Angaben zu dem geschilderten Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

