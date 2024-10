Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg, L 433, Lkr. Tuttlingen) Verkehrsinsel überfahren und Ölwanne aufgerissen

Reichenbach am Heuberg, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine 24-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 an der Ortsumfahrung Reichenbach auf der Landesstraße 433 eine Verkehrsinsel touchiert und sich dabei an dem Wagen die Ölwanne aufgerissen. Die junge Frau fuhr kurz vor Mitternacht von Harras kommend auf der L 433 in Richtung Egesheim. Im Bereich der Ortsumfahrung Reichenbach kollidierte sie infolge Unachtsamkeit mit einer vorhandenen Verkehrsinsel und streifte dabei noch ein Verkehrszeichen. An dem älteren Auto und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Durch die beim Unfall aufgerissene Ölwanne bildete sich eine rund 25 Meter lange Ölspur, welche durch die Feuerwehr Reichenbach abgebunden werden musste. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde vorübergehend auf einem angrenzenden Parkplatz abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell