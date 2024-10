Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Frau mit fast vier Promille verursacht Unfall mit Rettungswagen (28.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen. Ein Rettungswagen mit Sondersignalen war auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Saline" unterwegs. Auf der B27 zwischen Laufen und Rottweil reagierte eine 38-jährige VW Golf-Fahrerin beim Erkennen des Rettungswagens falsch, indem sie ihr Auto bis zum Stillstand stark abbremste. Der Rettungswagen fuhr deshalb leicht auf den abbremsenden Golf auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von fast vier Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben und ihren Führerschein behielt die Polizei ein. Sie wird sich nun wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell