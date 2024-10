Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen/ Lkr. Konstanz) Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 6180- drei verletzte Personen und rund 60.000 Euro Sachschaden (29.10.2024)

Mühlingen (ots)

Auf der Kreisstraße 6180 zwischen Zoznegg und Stockach ist es am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 76-jähriger Fahrer eines Mercedes C-Klasse war auf der K 6180 von Zoznegg herkommend in Richtung Stockach unterwegs. Zwischen den Abzweigungen Ursaul und Berenberg kam der Autofahrer aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 48-Jährigen zusammen. In der Folge fuhr der Mercedes C-Klasse eine rechtsseitige Böschung hinunter und kollidierte mit einem dortigen Baum. Der schwerverletzte 76-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Stockach, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, gerettet werden. Auch sein 69 Jahre alter Beifahrer verletzte sich schwer. Rettungswagen brachten die beiden Männer zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken. Der Sprinter-Fahrer zog sich bei dem Unfall Schürfungen und Prellungen zu. Diese mussten jedoch nicht in einer Klinik sofort behandelt werden. Um die demolierten Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden, kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die K 6180 vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der alarmierten Straßenmeisterei Radolfzell umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell