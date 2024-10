POL-REK: 241028-4: Mutmaßlicher Drogenkurier festgenommen

Hürth und Erftstadt (ots) - Täter erbeuten in zwei Fällen Schmuck Unbekannte sind am Samstagabend (26. Oktober) in eine Wohnung in Hürth und am Sonntag (27. Oktober) in eine Wohnung in Erftstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Sachstand erbeuteten die Täter in beiden Wohnungen Schmuck. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern ...

mehr