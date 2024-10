Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241028-2: Polizisten stellen alkoholisierten Fluchtwagenfahrer - Blutprobe

Brühl (ots)

Aufmerksame Zeugin meldet Diebstahl aus Altkleidercontainer

Eine aufmerksame Zeugin (35) meldete am Sonntagabend (27. Oktober) über den Polizeinotruf drei Männer (31, 48, 51), die in Brühl-Schwadorf in einen Altkleidercontainer geklettert sein sollen. Alarmierte Polizisten stoppten wenig später den Wagen mit den drei Verdächtigen.

Gegen 20 Uhr habe die 35-Jährige beobachtet, wie ein Mann in einen Altkleidercontainer am "Eckendorfer Mühlenweg" geklettert sei und Säcke mit Kleidung an seinen, vor dem Container wartenden, Komplizen übergeben habe. Wenig später soll ein dunkler VW vorgefahren sein, in den man die Beute eingeladen habe.

Polizisten stoppten das Fahrzeug noch an der Kreuzung zur Straße "Am Hennebach". Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie einen auffälligen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Vortest zeigte wenig später einen Wert von über 1,5 Promille an. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Säcke mit Altkleidern, die sich im Kofferraum des Wagens befanden, brachten die Beamten zurück in den Container.

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Diebstahls müssen sich die Beschuldigten nun in Verfahren verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats und des Kriminalkommissariats 23 aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell