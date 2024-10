Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241025-2: Zeugensuche nach Angriff auf Fußgänger

Brühl (ots)

Angreifer und Begleiter auf Rollern unterwegs

Die Polizei fahndet derzeit mehreren etwa 16- bis 20-jährigen Rollerfahrern. Einer von ihnen soll am späten Freitagabend (30. August) einen Passanten (38) in Brühl mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt haben, dass er sich danach in ärztliche Behandlung begeben habe. Der Angreifer habe blonde Haare, eine spitze Nase, eine schmale Augenpartie und auffällige Wangenknochen. Er sei etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und habe zur Tatzeit ein gestreiftes Hemd mit rötlich-braunen Farbtönen, eine lange blaue Jeans sowie dunkle Sneaker getragen. Auffällig sei sein schwarzer Helm mit einem grünen, runden Aufkleber. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigen Erkenntnissen habe der 38-Jährige gegen 22 Uhr im Bereich der Haltestelle Brühl-Vochem an der Römerstraße gestanden. Plötzlich sei ein Rollerfahrer von hinten über den Gehweg an ihm vorbeigefahren. Kurze Zeit später sei der Rollerfahrer mit drei oder vier weiteren Rollerfahrenden aus einer Gasse im Bereich Römerstraße und des Frohhofwegs gefahren. Die Gruppe habe angehalten und dem Geschädigten mit den Fahrzeugen den Weg versperrt. Der Verdächtige habe den 38-Jährigen dann geschlagen. Einer der Unbekannten habe den Fußgänger anschließend am Rucksack festgehalten. Dabei sei der Geschädigte gestürzt. Der aggressive Gesuchte habe ihn daraufhin mehrfach geschlagen und getreten. Als es dem Geschädigten gelang aufzustehen und wegzulaufen, flüchteten der Angreifer und seine Komplizen über die Römerstraße in Richtung Hürth.

Laut aktuellem Sachstand habe einer der Komplizen des Angreifers zur Tatzeit ein gestreiftes dunkles T-Shirt und eine Jeans getragen. Er habe zudem einen Helm mit offenem Visier getragen, auf dem vorne fünf bis sechs Sechskantschrauben befestigt gewesen sein sollen . Er sei etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und habe einen dunklen Roller mit einem breiten Scheinwerferglas. Ein weiterer Beteiligter habe eine breite Statur und sei 170 Zentimeter groß. Er habe einen Drei-Tage-Bart um den Mund, auffallend große Augen und dunkle Haare.

Der Geschädigte rief nach dem Vorfall die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Sachverhalt auf und fahndeten nach den Tätern. (sc)

