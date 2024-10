Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241024-3: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Frechen (ots)

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor - Tag der offenen Tür der Kriminalprävention zum Einbruchschutz in Bergheim

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Freitag (18. Oktober) und der Nacht zu Donnerstag (24. Oktober) in eine Wohnung in Frechen eingebrochen zu sein und Schmuck und Bargeld erbeutet zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizi.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Geschädigte seine Wohnung an der Franz-Hennes-Straße in der Nacht zu Freitag (18. Oktober) verlassen. Als er in der Nacht zu Donnerstag (24. Oktober) gegen 2.15 Uhr zurückkehrte, habe er den Einbruch bemerkt. Im Inneren der Wohnung hatten Unbekannte mehrere Räume und die darin befindlichen Schränke und Kommoden durchwühlt.

Alarmierte Polizisten stellten Hebelmarken an einer Gartentür fest. Sie sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Dieses Wochenende ist Tag der offenen Tür im Beratungsraum der Kriminalprävention. Dort geben die Experten kostenfrei Tipps zum Thema Einbruchschutz und klären Interessierte über Schwachstellen an Haus und Wohnung, Täterarbeitsweisen sowie entsprechende Nachrüstmöglichkeiten auf. Ziel ist es, Einbrechern die Stirn zu bieten und das Hab und Gut erfolgreich zu sichern. Kommen Sie am Freitag (25. Oktober) zwischen 12 und 17 Uhr oder am Samstag (26. Oktober) zwischen 11 und 14 Uhr vorbei und schieben Sie Einbrechern den Riegel vor. Mehr Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell