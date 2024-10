Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241023-3: Drei Transporter aufgebrochen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unbekannte entwendeten Werkzeug

Unbekannte haben zwischen Montagabend (21. Oktober) und Dienstagabend (22. Oktober) mehrere Transporter in Frechen-Königsdorf aufgebrochen. Dabei sollen die Täter diverse Werkzeuge entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8.30 Uhr am Dienstag (22. Oktober) alarmierte ein Geschädigter die Polizei. Er hätte laut eigenen Angaben zwei Transporter gegen 20 Uhr am Montagabend (21. Oktober) im Hüttenweg geparkt. Als er am Dienstagmorgen zurückkehrte, habe er bemerkt, dass die Transporter aufgebrochen worden waren. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter diverse Werkzeuge.

Ein Zeuge rief in der Nacht zu Mittwoch (22. Oktober) die Polizei. Er habe beobachtet, wie ein Mann an einem silbernen Auto an der Straße "Am Ziegelfeld" stand. Der Unbekannte habe eine dunkle Jacke und eine helle Jeans sowie ein schwarzes Basecap getragen. Als er den Zeugen bemerkte, habe er zweimal gepfiffen. Daraufhin sei ein mutmaßlicher Komplize aus einem geparkten Transporter in derselben Straße gesprungen, ans Steuer des silbernen Autos gestiegen und mit dem anderen Mann in Richtung Aachener Straße davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten stellten bei allen drei Transportern beschädigte Schiebetüren fest. Die Beamten sicherten die Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell