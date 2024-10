Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241023-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bergheim (ots)

Zusammenstoß mit Traktor

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (22. Oktober) in Bergheim-Glessen ist ein Motorradfahrer (20) lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer eines Traktors sowie ein weiterer Motorradfahrer (22) erlitten einen Schock. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut ersten Ermittlungen sei der 20-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße (L) 91 in Richtung Glessen gefahren. Hinter ihm sei ein weiterer Motorradfahrer (22) in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Gleichzeitig habe der Fahrer eines Traktors samt Anhänger beabsichtigt, die L 91 an der Einmündung eines Wirtschaftswegs zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Maschine des 20-Jährigen. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss unterstützte die Beamten bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 2.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober). Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell