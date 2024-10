Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241022-2: Mutmaßliche Kabeldiebe flüchten vor Polizei - Zeugensuche

Hürth (ots)

Mehrere Meter Kabel sichergestellt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier bis sechs unbekannten Männern. Polizisten beobachteten am Montagabend (21. Oktober), wie die Gesuchten in Hürth-Efferen diverse Kabel in zwei Transporter luden. Sie sollen zwischen 15 und 25 Jahren alt und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Alle sollen eine schmale Statur haben und zur Tatzeit sportlich gekleidet gewesen sein.

Gegen 20.15 Uhr entdeckten die Beamten die Männer am P+R Parkplatz Kiebitzweg. Sie beabsichtigten, die Männer zu kontrollieren und näherten sich ihnen. Als die mutmaßlichen Kabeldiebe die Polizisten bemerkten, flüchteten sie. Drei Männer seien laut Zeugenaussage zu Fuß über die Luxemburger Straße in Richtung Köln geflüchtet. Mindestens eine Person sei in die entgegengesetzte Richtung abgehauen. Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung auf.

Vor Ort stellten die Polizisten zwei Transporter fest, zwischen denen zahlreiche Kupferkabel lagen. Im Innenraum eines Transporters stellten sie eine Bohrmaschine fest. Ein Diensthund unterstützte bei der Spurensuche und fand zwei Basecaps in der Nähe. Die Uniformierten sicherten die Spuren am Tatort, stellten die Fahrzeuge sowie die Kabel sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

