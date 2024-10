Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241021-6: Mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen

Kerpen (ots)

Diensthund im Einsatz

Polizisten haben am Freitagabend (18. Oktober) zwei flüchtige Verdächtige (20, 24) in Kerpen vorläufig festgenommen. Sie müssen sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

Gegen 19 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er habe beobachtet, wie zwei Verdächtige in einem Bekleidungsgeschäft an der Kerpener Straße Gegenstände gestohlen hätten. Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen, stoppten an einem "Park and Ride"-Parkplatz im Bereich der Landesstraße (L) 122 einen Mann (20), auf den die Zeugenbeschreibung passte und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten brachten ihn zwecks Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache.

Mit Hilfe eines Diensthundes fahndeten weitere Einsatzkräfte nach dem Komplizen. Als der Diensthund an einem Buschwerk anschlug, versuchte ein Mann zu flüchten. Der Diensthundführer drohte den Einsatz des Hundes an. Als der Mann nicht auf die Anweisung des Beamten reagierte, setzte der Polizist seinen Diensthund ein, der den Verdächtigen stoppte. Dabei wurde der nunmehr Beschuldigte verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus, brachten Polizisten ihn in ein Polizeigewahrsam. Zudem ermittelten die Beamten, dass der Mann wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist.

Bei der Durchsuchung der beiden Verdächtigen fanden die Beamten Kleidungsstücke samt Etiketten. Sie fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. Die weiteren Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell