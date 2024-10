Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241021-5: Scheibe von Tankstelle zerstört - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Tätertrio entwendet Zigaretten und flüchtet in weißem Kleinwagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonntag (20. Oktober) die Scheibe des Verkaufsraums einer Tankstelle in Bedburg-Kaster zerstört und mehrere Zigarettenpackungen entwendet zu haben. Einer der Gesuchten habe zur Tatzeit eine dunkle Hose, weiße Turnschuhe und ein helles Regencape getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Unbekannten gegen 1.30 Uhr die Scheibe des Verkaufsraums der Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße mit einem Gullydeckel zerschmettert und Zigaretten entwendet haben. Anschließend seien die Täter mit einem weißen Kleinwagen in Richtung des Kreisverkehrs an der Landstraße (L) 279 geflüchtet.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Vor Ort stellten die Beamten die zersplitterte Scheibe der Tankstelle sowie Hebelmarken am Rahmen der Eingangstür fest. Im Verkaufsraum lagen einige Zigarettenschachteln auf dem Boden. Die Uniformierten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

