Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241021-3: Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld

Brühl (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Derzeit noch Unbekannte haben am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in Brühl wertvolle Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Alarmierte Polizisten fuhren am Sonntagabend (20. Oktober) zur Löwenburgstraße, dokumentierten den Tatort, veranlassten die Spurensicherung und fertigten eine Anzeige.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag (19. Oktober) und Sonntagabend (20. Oktober) im Gartenbereich des Einfamilienhauses ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie alle Schränke und entwendeten Schmuckstücke sowie Bargeld.

Die zuständigen Kriminalbeamten haben zudem die Ermittlungen zu einem weiteren Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Brühl aufgenommen. Hier sollen Unbekannte am Samstagabend in der Liblarer Straße die Glasscheibe der zum Garten gelegenen Terassentür eines Einfamilienhauses eingeschlagen haben. Was genau die Täter erbeuteten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genau bekannt.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fragt:

Wer hat im Bereich der Löwenburgstraße oder der Liblarer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Wer hat in der Nacht zu Samstag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet? Wo ist Schmuck zum Kauf angeboten worden, dessen Herkunft Fragen aufwirft?

Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

