POL-MFR: (1080) Lkw kam von der Fahrbahn ab - schadensträchtiger Verkehrsunfall in Nürnberg-Hasenbuck

Nürnberg (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (13.10.2024) verletzten Unbekannte einen jungen Mann in der Nürnberger Innenstadt schwer. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise. Der 20-jährige Mann, welcher eine helle Jacke trug, befand sich gegen 00:30 Uhr in Begleitung mit ...

