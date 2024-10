POL-MFR: (1077) Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (15.10.2024) ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Wöhrd ein Brand. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden. Gegen 01:20 Uhr wurden über die Integrierte Leitstelle (ILS) Flammen im Obergeschoss eines Wohnanwesens am Stresemannplatz mitgeteilt. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei schlugen bereits Flammen ...

