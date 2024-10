Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1074) Dachstuhlbrand in Nürnberg

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (15.10.2024) ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Wöhrd ein Brand. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden.

Gegen 01:20 Uhr wurden über die Integrierte Leitstelle (ILS) Flammen im Obergeschoss eines Wohnanwesens am Stresemannplatz mitgeteilt. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem obersten Stockwerk. Nachdem alle Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen gebracht worden waren, konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Die Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Gegenstand weiterer Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Christian Seiler

