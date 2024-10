POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Sachbeschädigung an Kindergarten und Schule gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag um 18:30 Uhr suchte ein 75 Jahre alter Mann das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt auf und überreichte den Beamten eine prall gefüllte Tasche. In dieser befanden sich nämlich mehrere tausend Euro Bargeld. Der ehrliche Finder hatte die Tasche samt Inhalt in einer Bäckerei im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West gefunden. Wem die ...

