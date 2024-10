Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In Pkw eingebrochen und Bauwerkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten Unbekannte im Stadtteil Sandhofen Bauwerkzeuge aus einem Firmenfahrzeug. Das Fahrzeug war am Freitag, gegen 16.00 Uhr im Leinpfad abgestellt worden. Als der Mitarbeiter am Montagmorgen zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass Werkzeuge und ein Messgerät im Wert von rund 2.000 Euro verschwunden waren.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter/ zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen (Tel.: 0621/ 77769-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell