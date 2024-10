Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241022-1: Täter gaben sich als Handwerker aus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertgegenstände entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Montag (21. Oktober) in Brühl und Frechen unter einem Vorwand in Wohnungen gelangt sind und Bargeld sowie Wertgegenstände von den Geschädigten gestohlen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen klingelte ein etwa 175 Zentimeter großer Mann mit braunen Augen gegen 13.45 Uhr an der Tür der Geschädigten im Bereich des Balthasar-Neumann-Platzes in Brühl. Der Unbekannte, der eine Kappe auf dem Kopf getragen haben soll, habe einen Ausweis vorgezeigt und vorgegeben Wasserwerker zu sein. Aufgrund eines Wasserschadens am Haus müsse er in ihrem Bad etwas überprüfen. Dafür solle sie mehrere Minuten das Wasser laufen lassen und beobachten. Der Mann sei darauf hin verschwunden.

In einem weiteren Fall soll ein vermeintlicher Heizungsmonteur gegen 14.45 Uhr an der Tür einer Frechenerin im Bereich der Hüchelner Straße geklingelt haben. Er sei etwa 35 bis 35 Jahre alt, schlank und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß gewesen. Er habe einen hellen Bart. Zudem soll er eine hellgraue Kappe, einen schwarz-grauen Jogginganzug und Arbeitshandschuhe getragen haben. Auch er habe die Geschädigte ins Bad gebeten, um zu überprüfen, ob das Wasser noch liefe und habe daraufhin die Wohnung verlassen.

Alarmierte Polizisten nahmen die Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeigen. In beiden Fällen entwendeten die Täter Schmuck. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

