POL-MG: 71-Jähriger Rollerfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Kochschulstraße / Duvensraße in Mülfort ist am Dienstag, 9. Juli, um 18.20 Uhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Roller zu Fall gekommen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Laut eigenen Angaben kam der 71-Jährige beim Abbiegen von der Kochschulstraße in die Duvenstraße von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Bordsteinkannte und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn stationär aufnahmen. (jn)

