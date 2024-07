Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte brechen in Schulen ein

Mönchengladbach (ots)

Über das Wochenende haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Förderschulen im Stadtgebiet verschafft und Bargeld gestohlen.

Beamte der Kriminalpolizei begaben sich am Montagmorgen, 8. Juli, zu zwei Standorten einer Förderschule in den Ortsteilen Westend und Uedding. Mitarbeiter hatten an beiden Schulen beschädigte Fensterscheiben und durchwühlte Büros festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Schulgebäuden, indem sie Fenster aufbrachen. Im Inneren der Gebäude verursachten sie auf der Suche nach Beute weitere Schäden an Schränken und Türen. Letztlich entwendeten sie Bargeld aus den Büros beider Schulen.

Aufgrund der Örtlichkeiten und der ähnlichen Tatbegehung prüft die Kriminalpolizei einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell