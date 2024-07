POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Männer sind am Freitag, 5. Juli, um 11.37 Uhr unter dem Vorwand, Wasserwerker zu sein, in ein Mehrfamilienhaus an der Regentenstraße gelangt und haben einer 85-jährigen Seniorin Schmuck und Bargeld entwendet. Laut Zeugenaussagen waren erst Hilferufe einer Frau aus dem Haus zu hören. Kurz darauf seien zwei Männer aus dem Haus gelaufen, in ein in der Nähe geparktes weißes Auto ...

mehr