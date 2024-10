Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241023-1: Verdächtiger auf Hausdach gestellt

Wesseling (ots)

Zeugen gaben entscheidende Hinweise

Polizisten haben am Dienstagvormittag (22. Oktober) einen Tatverdächtigen (20) in Wesseling gestoppt. Dem Mann wird vorgeworfen Schmuck aus einem Juweliergeschäft gestohlen zu haben.

Laut ersten Erkenntnissen betrat ein Verdächtiger gegen 11 Uhr das Geschäft an der Flach-Fengler-Straße. Er soll aus dem Schaufenster Schmuckstücke gegriffen haben und über die Raiffeisenstraße in Richtung der Straße "Westring" davongelaufen sein. Eine Mitarbeiterin sowie zwei Passanten (26, 29) seien ihm gefolgt. Die Frau alarmierte die Polizei.

Die Beamten fuhren umgehend zum Tatort. Weitere Polizisten fahndeten in der Nähe des Tatorts und stellten, nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, einen Verdächtigen auf einem Hausdach an der Straße "Schwarzer Weg". Feuerwehrkräfte unterstützten die Polizisten und brachten den Mann mit Hilfe einer Leiter herunter. Die Einsatzkräfte durchsuchten den nunmehr Beschuldigten, fanden bei ihm einen Ohrring und brachten den 20-Jährigen zu einer Polizeiwache. Weitere Polizisten befragten die Zeugen sowie die Geschädigte am Tatort. Sie fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 23 übernommen. (sc)

