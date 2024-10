Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241028-3: Zeugensuche nach Einbrüchen in Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei ermittelt in mehreren Fällen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Freitag (25. Oktober) und am Samstag (26. Oktober) in zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus in Brühl eingebrochen sein sollen. Die genaue Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe eine Bewohnerin am Freitag (25. Oktober) gegen 19.20 Uhr einen lauten Knall aus dem Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Nähe der Wittelsbacherstraße gehört. Als sie sich bemerkbar gemacht habe, sei die Schlafzimmertür von innen verschlossen worden. Der oder die Täter seien dann durch ein Fenster geflüchtet. Alarmierte Polizisten stellten später Beschädigungen am Schlafzimmerfenster fest.

Die beiden anderen Einbrüche sollen sich Samstag ereignet haben.

Gegen 19.40 Uhr sollen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lessingstraße einen lauten Knall vernommen haben. Wenig später sollen zwei Unbekannte in Richtung Römerstraße geflüchtet sein. Alarmierte Polizisten stellten wenig später Hebelspuren und eine eingeschlagene Fensterscheibe an einer Wohnung fest.

Gegen 20.40 Uhr meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Ringofen" einen Einbruch. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr sollen Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und das Haus durchwühlt haben.

Alarmierte Polizisten sicherten in allen drei Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell