Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter wirft Gegenstand von einer Brücke- Zeugen gesucht (27.10.2024)

Deißlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der am Sonntag, gegen 19 Uhr, auf der Bundesstraße 27 passiert ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Passat war auf der B27 in Richtung Rottweil unterwegs. Als er auf Höhe der überführenden Brücke der Kirchbergstraße sich befand, flog ein unbekannter Gegenstand von der Brücke herunter auf das Dach des VW, wodurch dieses beschädigt wurde. Zuvor hatte der Autofahrer einen Jugendlichen mit einem Fahrrad auf der Brücke gesehen, der dort stand. Am VW entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

