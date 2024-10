Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aasen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Reparaturarbeiten von einem Traktor überrollt

Donaueschingen-Aasen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein 61-Jähriger Mann ist am Dienstagvormittag, gegen 09.45 Uhr, bei Reparaturarbeiten an einem Traktor auf einem Gelände in der Straße Burgring von einem Hinterrad des Traktors überrollt worden. Nach einer Erstversorgung durch die von Angehörigen verständigten Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Nach ersten Informationen des Rettungsdienstes dürfte der Mann Glück gehabt haben und hat sich vermutlich nur leichte Verletzungen zugezogen.

