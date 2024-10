Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen/ Lkr. Konstanz) Eine Eingangstür des Vereinsheims des SV Markelfingen mutwillig beschädigt (27./28.10.2024)

Radolfzell-Markelfingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 23 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, ist es zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür zu den Umkleidekabinen des Sportvereins in der Gnadenseestraße gekommen. Ein Unbekannter beschädigte die Verglasung der Tür. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

