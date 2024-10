Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (28.10.2024)

Singen (ots)

Im Verlauf des Montagnachmittags ist ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr gelangte der unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung. Dort fand er einen kleinen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro vor, welchen er mitnahm. Das Polizeirevier Singen bittet Zeugen, die am Nachmittag Verdächtiges in der Kolpingstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell