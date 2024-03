Polizei Hamburg

POL-HH: 240322-1. 73-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Neuenfelde

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.03.2024, 14:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuenfelde, Nincoper Straße, in Höhe der Landesgrenze zu Niedersachsen

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag im Stadtteil Neuenfelde ist die 73-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta noch an der Unfallstelle verstorben. Ein 58 Jahre alter weiterer Beteiligter hat schwere Verletzungen erlitten.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 41) zufolge befuhr die Seniorin mit ihrem Pkw die Nincoper Straße in Richtung Osten. In Höhe der Landesgrenze Niedersachsen geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, touchierte zunächst einen in Gegenrichtung fahrenden VW Golf einer 24-Jährigen und kollidierte anschließend frontal mit dem ihr ebenfalls entgegenkommenden VW Golf des 58-Jährigen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 73-Jährige noch an der Unfallstelle. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den schwerverletzten Pkw-Fahrer in ein Krankenhaus, die 24-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Aufnahme wurden die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsunfalldienstes von einem Sachverständigen sowie einem Team des Landeskriminalamtes mit einem 3D-Scanner (LKA 38) unterstützt. Der Polizeihubschrauber "Libelle 2" fertigte Bildaufnahmen aus der Luft. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen sowie Ersthelferinnen und Ersthelfern.

Für die Unfallaufnahme musste die Nincoper Straße bis circa 19:35 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden zwischenzeitlich von der VD 42 übernommen und dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob eine plötzlich aufgetretene Erkrankung ursächlich gewesen sein könnte.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell