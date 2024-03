Polizei Hamburg

POL-HH: 240321-6. Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.03.2024, 04:42 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Großer Burstah

Nachdem heute in den frühen Morgenstunden mehrere Personen in ein Schmuckgeschäft in der Hamburger Altstadt eingebrochen haben, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren Zeugen zunächst auf einen akustischen Alarm des Juweliers aufmerksam geworden. Im weiteren Verlauf bemerkten sie von außen drei Maskierte in den Räumlichkeiten, die kurz darauf das Gebäude durch dessen Haupteingang verließen und auf Fahrrädern in Richtung Ludwig-Erhard-Straße flüchteten.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen führten.

Am Tatort stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Kriminellen auf bislang unbekannte Weise ins Treppenhaus des Tatobjekts gelangt waren und den dortigen Fahrstuhl offenbar in einem der oberen Stockwerke festgesetzt hatten. Im weiteren Verlauf verschafften die Einbrecher bzw. Einbrecherinnen sich gewaltsam Zutritt zum Fahrstuhlschacht, von wo aus sie eine Mauer zum Verkaufsraum des Juweliers durchbrachen und hineingelangten.

Im Geschäft zerstörten die Täter bzw. Täterinnen mehrere Vitrinen, nahmen diverse Schmuckstücke daraus an sich und verließen den Tatort wieder über den Fahrstuhlschacht.

Bei den Gesuchten soll es sich um drei zwischen 1,60 und 1,70 Meter große, dunkel bekleidete und maskierte Personen handeln. Sie führten jeweils einen Rucksack oder eine Tasche bei sich und bewegten sich auf Fahrrädern.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen, die nun vom örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 112) fortgeführt werden. Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell