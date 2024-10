Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Rottweil) Autoaufbruch - Polizei bittet um Hinweise (28.10.2024)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr hat ein unbekannter Täter an der Ekkehardstraße abgestellten schwarzen VW Golf die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und eine im Fußraum befindliche Tasche mit Wertsachen gestohlen. Das Auto war auf Höhe der Hausnummer 32 geparkt. Hinweise zu dem Autoaufbruch nimmt die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell