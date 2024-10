Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall auf einem Kundenparkplatz leicht verletzt (28.10.2024)

Singen (ots)

Am Montagvormittag ist es auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Fischer-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind leichte Verletzungen davontrug. Eine 67-jährige Fahrerin eines VW Fox fuhr nach derzeitigen Stand mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt, als ein spielender 4-jähriger Junge zwischen geparkten Autos auf die Durchfahrtsstraße rennt und vom VW erfasst wird. Der Junge erleidet bei dem Unfall augenscheinlich Schürfwunden. Eine Fahrt in eine Klinik war nicht von Nöten. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß kein Schaden.

