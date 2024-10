Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Lüftungs- und Klimatechnikbetrieb - Polizei sucht Zeugen (28./29.10.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Einbruch in einen Lüftungs- und Klimatechnikbetrieb in der Gottlieb-Daimler-Straße. Im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zuritt Zutritt in die Büroräume der Firma. Dort durchsuchten sie die Möbel nach Wertsachen. Nach derzeitigen Stand ohne Diebesgut erbeutet zu haben, verließen sie das Gebäude wieder. Die Höhe des am Gebäude verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell