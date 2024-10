Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannte begehen Sachbeschädigungen auf zwei Firmenarealen in der Obereschacher Straße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 18.10., bis Montag, 28.10., haben unbekannte Täter unberechtigt das Gelände von zwei Firmen in der Obereschacher Straße betreten und dort Sachbeschädigungen und Diebstähle verübt. Bei einer Firma für Gartengestaltung und Baumpflege schlugen die Unbekannten die Heckscheibe eines abgestellten Baggers ein. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei auf dem Firmenhof abgestellte Stahlcontainer, so dass die Verriegelungen der Container beschädigt wurden. Bei einer Firma für Tief- und Straßenbau machten sich die Täter in einer Lagerhalle für Bauschutt an einem Radlader zu schaffen und schlugen an diesem mehrere Scheiben ein. Durch die Taten richteten die Unbekannten Sachschaden von insgesamt knapp 6000 Euro an. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell