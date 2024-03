Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen (Friesenheim) (ots)

Am Freitagmittag (29.03.2024) kam ein 20-jähriger PKW-Fahrer in der Brunckstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahnbegrenzung. Durch den Zusammenstoß kam es zum Bruch der Hinterachse sowie Beschädigungen an der Fahrbahnbegrenzung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana stand.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich auf die Gefahren von Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln hin.

