Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer bei Unfall auf der Warenburgstraße leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Ein 71-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall, der sich am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, auf der Warenburgstraße ereignet hat, leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Frau fuhr mit einem Ford Fiesta auf der Warenburgstraße in Richtung VS-Rietheim und wollte an der Kreuzung mit der Von-Rechberg-Straße nach links abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf den Radfahrer, der auf dem Radweg entlang der Warenburgstraße entgegenkam. Bei einer mit geringer Geschwindigkeit erfolgten Kollision stürzte der Biker und zog sich leichte Verletzungen an einem Ellenbogen zu. Am Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

