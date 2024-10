Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots)

Am 19.10.2024 wurde gegen 22:58 Uhr eine 57-Jährige weibliche Fahrerin eines Personenkraftwagen in der Schulstraße in Sprendlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus konnten Auffälligkeiten für einen Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies und reagierte auf die Stoffgruppe Amphetamin und Cannabis. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen sie wird ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

