Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sprendlingen (ots)

Am 19.10.2024 gegen 20:00 Uhr kann eine Streife der Polizei Bingen, in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen, einen mit zwei Personen besetzten Motorroller einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellt sich heraus, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Bei dem Sozius handelt es sich um den eigentlichen Nutzer des Motorrollers. Dieser ist auch im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Warum die 17-jährige Beschuldigte und nicht der eigentliche Nutzer des Fahrzeugs, dieses geführt hat, kann durch die Beteiligten nicht beantwortet werden. Die Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell