Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Am 18.10.2024 wurde gegen 16:10 Uhr ein 26-jähriger männlicher Fahrer eines PKW in der Schultheiß-Kollei-Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann konnten Auffälligkeiten für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Konsum von Cannabis (THC). Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Trotz der Legalisierung von Cannabis stellt das Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Cannabis noch immer eine Verkehrsordnungswidrigkeit mit mindestens 500 Euro Bußgeld dar, in welcher sich der Fahrer nun verantworten muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell