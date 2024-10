POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) - Am 28.09.2024 kam es in einem Selbstbedienungsladen in Bingen-Büdesheim zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus der Kasse. Der Täter konnte über die Überwachungskamera vom Hofbesitzer bei der Ausführung der Tat beobachtet werden. Der Hofbesitzer alarmierte umgehend die Polizei in Bingen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Täter auf frischer Tat feststellen und die Diebesbeute sicherstellen. ...

