Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht. Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

Bad Marienberg (ots)

Am 17.07.2024 ereignete sich zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr in der Bismarckstraße gegenüber der Pizzeria "Kebap-Haus Aspendos", in Höhe Hausnummer 45 in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte ein blauer Geländewage beim Ausparken einen PKW Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

