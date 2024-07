Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heckenbrand in Osterspai

Osterspai (ots)

Am Nachmittag des 16.07.2024 kam es im Kastanienweg in Osterspai zu einem Heckenbrand. Auslöser des Feuers war eine unsachgemäße Nutzung eines Gasbrenners. Durch die Flammenbildung wurde die Hecke unmittelbar in Brand gesetzt. Durch schnelles Handeln konnte die große Hecke noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden. Nichtsdestotrotz wurden wenige Quadratmeter der Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Zu einem Gebäude- und Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Osterspai und Filsen im Einsatz.

