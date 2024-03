Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (04.03.2024) verschafften sich ein noch unbekannter Täter zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brandholzstraße in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte mehrere Räume der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Hierbei fand er Schmuck, Bargeld, einen Fahrzeugbrief und Kosmetikprodukte auf, die er stahl. Das Diebesgut dürfte einen Wert von etwa 3.000 Euro haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell