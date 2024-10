Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erdrutsch beschädigt Pkw

Niederheimbach (ots)

Am Donnerstag den 10.10.2024 kam es gegen 11:30 Uhr in der Rheinstraße in Niederheimbach zu einem Erdrutsch. Aus bisher unklarer Ursache lösten sich Steine aus einer Felswand und stürzten auf den darunterliegenden Carport eines Privathauses. Der Carport und der darin abgestellte Pkw der Anwohner wurden durch den Erdrutsch beschädigt. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Personen im Fahrzeug. Durch die Feuerwehr konnte die Unglücksstelle abgesichert und an Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe übergeben werden. Spezialisten der VG werden jetzt die Ermittlungen bezüglich der Ursache des Erdrutsches führen. Die B9 war kurzzeitig durch den Feuerwehreinsatz in beide Richtungen gesperrt. Weitere Auswirkungen auf den Verkehr sind allerdings durch den Erdrutsch nicht zu erwarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell