POL-KR: Krefelder Fairkehr auf dem Hülser Burgfest

Krefeld (ots) - Ein 63-jähriger Krefelder ist am Dienstagmittag (11. Juni 2024) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Berliner Straße in Richtung Uerdingen unterwegs. Als er die Autobahnausfahrt passierte, wurde er von dem Sattelzug eines 64-jährigen Mannes aus Iserlohn, der von der A 57 aus Köln kommend in Richtung Uerdingen abbiegen wollte, erfasst. ...

