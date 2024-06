BPOLD-B: Schleusung bei Frankfurt (Oder) aufgedeckt

Angermünde (Uckermark) (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am Mittwochnachmittag die unerlaubte Einreise von zwölf Personen am Grenzübergang Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki auf. Gegen 13:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Brandenburg nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Neurüdnitz elf afghanische und einen irakischen Staatsangehörigen im Alter von 19 bis ...

mehr