Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aasen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit rund 23.000 Euro Schaden

Donaueschingen-Aasen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 23.000 Euro Sachschaden an einem Unimog mit Anhänger und an einem Toyota Yaris sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend an der Kreuzung der Ostbaarstraße mit der Klosterstraße passiert ist. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem Toyota Yaris auf der untergeordneten Klosterstraße und wollte auf die Ostbaarstraße einbiegen, die im Kreuzungsbereich als abknickende Vorfahrtstraße ausgelegt ist. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Unimog mit Anhänger, dessen 60-jähriger Fahrer von Heidenhofen kommend auf der Ostbaarstraße dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße folgen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Toyota um fast 180 Grad und blieb dann mit rund 20.000 Euro total beschädigt stehen. An dem Unimog und dem Anhänger entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Die am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

