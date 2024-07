Polizei Mettmann

POL-ME: 69-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt - Erkrath - 2407001

Mettmann (ots)

Am Freitag, 28. Juni 2024, wurde ein 69-jähriger Fahrer eines vierrädrigen Kraftfahrzeugs bei einem Alleinunfall in Erkrath schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:40 Uhr befuhr der Deutsch-Argentinier die Hochdahler Straße in Richtung Hochdahl. In einer Linkskurve verlor der Fahrer des roten Piaggio Krads aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen am Baum am Fahrbahnrand und stürzte zu Boden.

Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Hochdahler Straße in Erkrath wurde zwischen dem Römerweg und der Bessemerstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell