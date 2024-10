POL-KN: (Rottweil) Unfall zwischen Motorrad und Auto- eine verletzte Person (28.10.2024)

Donaueschingen-Aasen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Rund 23.000 Euro Sachschaden an einem Unimog mit Anhänger und an einem Toyota Yaris sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend an der Kreuzung der Ostbaarstraße mit der Klosterstraße passiert ist. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem ...

mehr